Entwicklungsdienstleister Chefwechsel bei Segula: Lange geht, Jené kommt

Am 22. April teilte die IG Metall Darmstadt mit, dass es neben Kündigungen auch Wechsel von Mitarbeitern in eine Transfergesellschaft gebe. „Es waren schwere Verhandlungen. Auch wenn wir einige retten konnten, hat es nicht für alle gereicht. Das ist für mich ein bitterer Schlag in die Magengrube“, wurde Lars Kotscha, Betriebsratsvorsitzender von Segula, zitiert. Jetzt liege es an Segula „durch Aufträge von Drittkunden die Beschäftigung nachhaltig zu sichern,“ sagte Daniel Bremm, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Darmstadt.