FAW-Volkswagen: VW-Joint-Venture ruft mehr als 430.000 Autos zurück

PekingWegen eines Problems mit dem Armaturenbrett ruft das Gemeinschaftsunternehmen von VW in China den Behörden zufolge rund 430.000 Autos zurück. Wie die staatliche Qualitätsaufsicht am Mittwoch mitteilte, sollen die Fahrzeuge von FAW-Volkswagen ab Donnerstag in die Werkstätten beordert werden.