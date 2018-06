Führungswechsel: Daimler-Personalmanagerin Adt übernimmt Leitung bei Smart

Adt war bei Daimler zunächst lange Zeit im Vertrieb tätig, unter anderem auch für Smart. Seit einigen Jahren arbeitete sie aber in leitender Funktion in der Personalentwicklung. Smart wird derzeit zum reinen Elektroanbieter umgebaut. Die Marke hat seit längerem eine Durststrecke, in diesem Jahr gingen die Verkäufe bisher um 8,5 Prozent zurück.