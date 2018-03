Fusionsverhandlungen: Dana erhöht Gebot für britischen Autozulieferer GKN

LondonDer Übernahmekampf um den britischen Auto- und Luftfahrtzulieferer GKN geht in die nächste Runde. US-Konkurrent Dana erhöhte sein Gebot für eine Übernahme der GKN-Autosparte Driveline um 140 Millionen Dollar, wie GKN am Montag mitteilte. Nach Abzug von rund einer Milliarde Dollar für Pensionskosten würde GKN von Dana 1,77 Milliarden Dollar in bar erhalten.