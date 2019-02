 Gabelstapler-Hersteller: Ex-Porsche-Chef Michael Macht soll Vorsitz in Kion Aufsichtsrat übernehmen

Sein Nachfolger soll demnach Macht werden, der seit Oktober 2018 Mitglied in dem Gremium ist. In der Vergangenheit war der 58-jährige Maschinenbauingenieur unter anderem Chef der Porsche AG sowie Produktionsvorstand bei Volkswagen. Die Wahl soll auf der Hauptversammlung am 9. Mai stattfinden.