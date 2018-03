Linde gibt sich für Verbleib im Dax nach Fusion zuversichtlich

Knackpunkt ist, dass nach den Vorgaben der Börse 30 Prozent der in Euro gehandelten Aktien der neuen Linde plc in Frankfurt umgesetzt werden müssen. "Wir gehen davon aus, dass das machbar ist", sagte Schneider. Die Entscheidung liege aber bei der Index-Kommission der Börse. Die Linde-Aktie soll in Dollar und in Euro notiert werden, in New York und Frankfurt. Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist nur deshalb nicht im Dax, sondern nur im Nebenwerte-Index MDax gelistet, weil seine Aktien zum stark überwiegenden Teil über die Pariser Börse gehandelt werden.