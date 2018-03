Gewinnsteigerung: Thyssen-Krupp profitiert von höheren Stahlpreisen

„Mit dem Umbau von Thyssen-Krupp zu einem starken Industriekonzern kommen wir weiter gut voran“, sagte der Manager, der den Konzern seit 2011 führt. „Wir sind damit auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.“ Hiesinger will den Umbau des Konzerns weg vom Stahl und hin zu den Technologiegeschäften weiter vorantreiben. Die Stahlsparte soll bis Ende des Jahres in ein Joint Venture mit Tata geführt werden. Das Gemeinschaftsunternehmen mit rund 48.000 Beschäftigten und einem Pro-forma-Umsatz von rund 15 Milliarden Euro wäre der zweitgrößte Stahlkocher in Europa nach ArcelorMittal.