Großbritannien: Britische Industrie verzeichnet deutlich weniger Aufträge

LondonDie Auftragsbücher der britischen Industrie haben sich im März so langsam gefüllt wie seit fünf Monaten nicht mehr. Das entsprechende Barometer sank um sechs Zähler auf 4,0 Punkte, wie der Branchenverband Confederation of British Industry (CBI) am Mittwoch zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen leichten Rückgang auf 9,0 Punkte erwartet.