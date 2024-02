Immobilien Über 300.000 Gebäude von Hochwasser bedroht – Versicherer fordern Neubaustopp

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) fordert einen Neubaustopp in gefährdeten Gebieten. Es sei gefährlich, dass in Überschwemmungsgebieten weiter Bauland ausgewiesen werde und neu gebaut werden dürfe, sagte die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach am Dienstag in Berlin.