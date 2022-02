Industriegase: Gasekonzern Linde übertrifft Prognosen und will noch mehr

Der amerikanisch-deutsche Industriegase-Konzern Linde hat die mehrfach nach oben geschraubten Gewinnprognosen 2021 noch übertroffen. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 24 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar gestiegen, teilte Linde am Donnerstag in Guildford bei London mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie schnellte um 30 Prozent auf 10,69 Dollar je Aktie in die Höhe und lag damit über der seit Oktober avisierten Spanne von 10,52 bis 10,62 Dollar