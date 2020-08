Industriekonzern: Autozulieferung reißt Rheinmetall in die Verlustzone

Die konjunkturanfällige Autozulieferung hat Rheinmetall im ersten Halbjahr einen Verlust eingebrockt. „Bei Automotive waren wir wie die gesamte weltweite Automobilbranche insbesondere im zweiten Quartal von den massiven Produktionsrückgängen und der allgemeinen Marktschwäche betroffen“, erklärte Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Derweil verbuchte der Düsseldorfer Traditionskonzern in der Rüstungssparte kräftige Zuwächse. Den Bereich nannte Papperger einen „Stabilitätsanker“ in der Krise.