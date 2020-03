Industriekonzern: Kurssturz bei Thyssen-Krupp: Finanzchef wirbt bei Mitarbeitern um Vertrauen

Thyssen-Krupp-Finanzvorstand Johannes Dietsch wirbt bei den Mitarbeitern angesichts des Aktienkurs-Verfalls um Geduld und Vertrauen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Thyssen-Krupp eine gute Zukunft hat, auch ohne das Aufzuggeschäft“, schrieb der Manager in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Brief an die Mitarbeiter.