Industriewandel: Dreistelliger Millionenbetrag: NRW bezuschusst Thyssen-Krupps Umbau zur grünen Stahlproduktion

Die NRW-Landesregierung will den Umbau von Thyssenkrupp auf eine grüne Stahlproduktion mindestens mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ am Mittwoch vorab berichtet, hat das Kabinett von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, mit der Konzernspitze eine Absichtserklärung zur Ko-Finanzierung der geplanten wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg zu unterzeichnen. Wüst sprach gegenüber der Zeitung von einem „starken Signal in einer für die energieintensive Stahlbranche schwierigen Zeit“. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte der WAZ: „Die Landesregierung ist sich einig, ihren Teil zum Gelingen des Projektes beitragen zu wollen und die Investition des Unternehmens mindestens mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu unterstützen.“