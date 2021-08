Infografik Diese Grafiken zeigen, was den deutschen Wald ausmacht

Trockenheit, Borkenkäfer, Stürme und Waldbrände haben schlimme Langzeitschäden in deutschen Wäldern verursacht. Eine Folge: Weil intakter Wald Niederschläge bindet, steigt durch Abholzung das Hochwasserrisiko.



Waldschäden waren der Hauptgrund für den Rekordholzeinschlag im vergangenen Jahr.



Deutschland hat nie zuvor so viel Rohholz exportiert wie 2020.



