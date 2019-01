 Konjunktur: Autoabsatz in China schrumpft erstmals seit Jahrzehnten

PekingDer Neuwagenabsatz in China ist im vergangenen Jahr erstmals seit den 90er-Jahren gesunken. Im Dezember seien die Verkaufszahlen den sechsten Monat in Folge rückläufig gewesen, sodass der Absatz im Gesamtjahr um 2,8 Prozent auf 28,1 Millionen Fahrzeuge gefallen sei, teilte der Automobilverband CAAM am Montag mit.