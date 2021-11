Konsumgüterkonzern Hohe Rohstoff- und Transportkosten lassen Henkel vorsichtiger werden

Im dritten Quartal schraubte der Hersteller von Pritt, Loctite und Persil den Umsatz um 1,9 Prozent auf rund fünf Milliarden Euro in die Höhe, organisch wuchsen die Erlöse um 3,5 Prozent. Ein deutliches Plus verbuchte dabei das Geschäft mit Klebstoffen, vor allem aus der Elektronik- und Verpackungsindustrie wurden die Produkte nachgefragt. Auch Konkurrent Beiersdorf hatte im Quartal im Geschäft rund um Tesa deutlich zulegen können. Weniger rund für Henkel lief es dagegen bei Kosmetikprodukten, die ein Umsatzminus verbuchten. Hier hatten die Kunden in der Corona-Krise vor Jahresfrist stark nach Körperpflege-Produkten gegriffen, nun normalisierte sich die Nachfrage nach Seifenartikeln. Im Waschmittelgeschäft rund um Persil konnte Henkel organisch im Quartal zulegen. Hier verteuerten sich die Produkte auch deutlich.