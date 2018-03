Kunststoffe: Evonik plant Millioneninvestment in Deutschland

DüsseldorfDie ganz persönlich zugeschnittene Brille gibt es mittlerweile bei viel Optikern – dem 3D-Druck sei Dank. In der Werkstatt hinterm Verkaufsraum fertigen die Handwerker individuelle Gestelle an. Zum Einsatz kommt in den 3D-Druckern Polyamid-Pulver, ein ultraleichter und dennoch stabiler Kunststoff. In Pulverform wird er in den Mini-Maschinen Schicht für Schicht aufgetragen und mit einem Laser verschmolzen.