Kupferkonzern Aurubis bekräftigt nach starkem Quartal seine Ziele – Aktie profitiert nur kurz

Dazu habe eine gute Auslastung der Anlagen zur Kupferproduktion und das robuste Recyclinggeschäft beigetragen. Das Gewinnplus fiel deshalb so hoch aus, weil das Vorjahresquartal durch Sondereffekte belastet war. Auch die Übernahme der Metallo-Gruppe, die im Juni erstmals in die Konzernrechnung einbezogen wurde, half. Die Aurubis-Aktie erhielt zunächst Auftrieb, sackte dann aber wieder deutlich ab. Inzwischen notiert sie nur noch knapp im Plus.