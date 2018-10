LafargeHolcim Zementriese senkt Ergebnisausblick

Bisher hatte das Unternehmen ein Plus von mindestens fünf Prozent in Aussicht gestellt. Dagegen schätzte LafargeHolcim die Umsatzentwicklung positiver ein und erwartet jetzt einen Anstieg um vier bis sechs Prozent statt wie bisher von drei bis fünf Prozent. Im dritten Quartal steigerte der Konzern den Erlös um 5,8 Prozent auf 7,36 Milliarden Franken und lag damit am oberen Rand der Analysten-Schätzungen.