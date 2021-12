Lieferschwierigkeiten Elektroindustrie bestellt mehr Vorprodukte als benötigt

Die deutsche Digital- und Elektroindustrie heizt die internationale Materialknappheit notgedrungen an, unter der sie selbst leidet. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes ZVEI bestellen zwei von drei Unternehmen mehr Vorprodukte, als sie eigentlich benötigen. Dazu sei man gezwungen, um Knappheiten in der eigenen Produktion zu vermeiden, berichtete der Verband am Montag. Auch auf der Kundenseite werde zunächst mehr geordert als benötigt, habe rund die Hälfte der Teilnehmer berichtet.