Luftfahrtzulieferer: Hohe Nachfrage bringt FACC Rekordgewinn

Die Firma mit Sitz im oberösterreichischen Ried fertigt leichte Faserverbundstoffe, die in Flugzeugen an den Tragflächen, dem Rumpf oder im Innenraum zum Einsatz kommen. Der Konzern mit rund 3400 Mitarbeitern beliefert Airbus, Boeing, Embraer oder Bombardier. FACC gehört mehrheitlich der FACC International, hinter der wiederum der staatliche chinesische Rüstungs- und Flugzeugkonzern AVIC mit Sitz in Peking steht.