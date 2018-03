Martin Eisenhut: Industrieexperte wird Chef von AT Kearney

„Er hat es aufgrund seiner Persönlichkeit geschafft, schon in sehr kurzer Zeit eine breite Akzeptanz in unserer Partnerschaft zu erzielen“, sagt Johan Aurik, der globale CEO von AT Kearney. Er hatte gemeinsam mit Europachef Luca Rossi die Auswahl nach Gesprächen im deutschen Partnerkreis getroffen. Eisenhut wertet seine erst kurze Zeit als Partner bei AT Kearney als strategischen Vorteil in seinem neuen Job. „Einerseits fühle ich mich vom ersten Tag an als Teil eines sehr erfolgreichen Teams“, sagt er. „Andererseits habe ich mir den Blick von außen bewahrt.“ Gerade diese Mischung sei hilfreich, „um Bewährtes fortzuentwickeln und auch neue Impulse zu setzen“.