Maschinenbau: Roboter auf dem Vormarsch – doch die Marge von Kuka schwächelt

Bislang sind die meisten Betriebsräte in deutschen Unternehmen mit chinesischen Eigentümern mit den Investoren zufrieden. Das ergab eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Im Saldo ist die Personalentwicklung über alle erfassten 42 chinesisch investierten Unternehmen in Deutschland bislang positiv“, heißt es in der Untersuchung. Arbeitsplätze seien nicht nur in der Entwicklung, sondern teilweise auch in der Fertigung aufgebaut worden. „Das Credo der neuen Eigentümer beziehungsweise Anteilseigner ist nicht die Marge sondern in erster Linie das Umsatzwachstum.“ Und da kann Midea bei Kuka ja bislang zufrieden sein.