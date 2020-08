Maschinenbau: Sulzer kauft Medizintechnikfirma Haselmeier

Dazu gehörten sogenannte Pens, mit denen sich Patienten Medikamente etwa gegen Diabetes oder Wachstumsstörungen selbst verabreichen könnten. Damit ist die in Privatbesitz stehende Firma in einem ähnlichen Gebiet tätig wie die Schweizer Ypsomed. Die Transaktion soll am 1. Oktober abgeschlossen werden.