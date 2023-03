Medikamentforschung Biontech sichert sich neues Krebsmittel mit Millionendeal

Das Biotechunternehmen Biontech verstärkt sein Portfolio an Krebsmedikamenten mit einem millionenschweren Deal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4. Zusammen wollen die beiden Firmen einen neuen Antikörper zur Behandlung verschiedener solider Tumore entwickeln und auf den Markt bringen, wie Biontech am Montag in Mainz mitteilte. Für den Antikörper „ONC-392“ erhielt das Unternehmen von OncoC4 eine weltweite Exklusivlizenz. Die US-Firma bekommt dafür eine Vorauszahlung von 200 Millionen Dollar, darüber hinaus winken weitere erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren.