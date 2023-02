Der neue Fresenius-Chef Michael Sen geht mit seinen Vorgängern an der Spitze des Gesundheitskonzerns hart ins Gericht. „Fresenius fehlte die Richtung“, sagte Sen am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Bad Homburg. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt.