Schwarzwaldmilch – Velike

Um auch eine pflanzliche Milchalternative anbieten zu können, gründete die Molkerei Schwarzwaldmilch vor zwei Jahren mit der Black Forest Nature GmbH ein Start-up Unternehmen. Die Tochterfirma brachte 2020 den Bio-Haferdrink „Velike“ auf den Markt. Ihren Hafer beziehen die Schwarzwälder aus der Region. Dieser sei vom Verband Bioland zertifiziert, werde in einer nahegelegenen Mühle gemahlen, in Offenburg produziert und in Freiburg abgefüllt. „Das sind optimal kurze und verantwortungsbewusste Wege“, sagt Schwarzwaldmilch-Chef Andreas Schneider. Highlight des Velike-Sortiments sei der erste frische Haferdrink in der 1-Liter-Mehrwegglasflasche.

Bild: PR