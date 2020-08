Milliarden-Verlust: Thyssen-Krupp leidet nach Neuanfang unter der Stahlsparte

Für Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz wird nach hohen Verlusten der Druck immer größer, eine Lösung für das von der Corona-Krise hart getroffene Stahlgeschäft zu finden. Die Sparte trug maßgeblich dazu bei, dass der Konzern im fortgeführten Geschäft – das heißt ohne das veräußerte Aufzugsgeschäft – in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende September) operativ einen Fehlbetrag von 1,12 Milliarden Euro einfuhr. Der Verlust im Stahl schlug allein mit rund 700 Millionen Euro zu Buche, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Merz hat einen Verkauf des Traditionsgeschäfts ebenso wenig ausgeschlossen wie eine Fusion.