Milliardendeal Evonik verkauft Methacrylat-Geschäft an Finanzinvestor

Der Spezialchemiekonzern Evonik hat den Verkauf seines Methacrylat-Geschäfts unter Dach und Fach gebracht. Der Bereich, der unter anderem einen Grundstoff für Plexiglas herstellt, soll für drei Milliarden Euro an den Finanzinvestor Advent International gehen, wie Evonik am Montagabend in Essen mitteilte. Der Kaufvertrag wurde nun unterzeichnet.