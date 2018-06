„Mission E“: Porsches erstes Elektroauto heißt „Taycan“

Die VW-Tochter investiert bis 2022 mehr als sechs Milliarden Euro in die Elektromobilität – in den Ausbau des Stammwerks Zuffenhausen zur Produktion des Taycan samt weiterer Varianten des Elektroflitzers sowie in Hybridmotoren für andere Modelle. Der Erfolgsdruck auf Porsche, seinen Absatz von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb auszubauen, um die schärferen Klimaschutzvorgaben in Europa einzuhalten, wächst.