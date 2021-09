Mobilität: Verkauf von Autos mit alternativem Antrieb in China kräftig gestiegen

In China werden immer mehr Fahrzeuge mit klimaschonendem Antrieb verkauft. Von Januar bis August seien mit voraussichtlich 1,7 Millionen sogenannten New Energy Vehicles (NEV) fast drei Mal so viele Autos mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb an die Kunden gegangen als im Vorjahreszeitraum, sagte Vize-Industrieminister Xin Guobin am Samstag bei einer Branchenveranstaltung.