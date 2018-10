Motorenbauer Deutz schlägt JV-Anteil in China los

22. Oktober 2018 , aktualisiert 22. Oktober 2018, 11:35 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Motorenbauer will sich in China neu aufstellen – und trennt sich von seinem Anteil am Gemeinschaftsunternehmen Deutz Dalian.