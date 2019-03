Nach Gewinnsprung HeidelbergCement erhöht Dividende

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat den Gewinn im vergangenen Jahr durch Verkäufe von Geschäftsteilen kräftig gesteigert. Der Jahresüberschuss sei um 22 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Darin enthalten seien knapp 600 Millionen Euro Einnahmen durch den Verkauf von Aktivitäten enthalten, die nicht profitabel genug seien und nicht mehr zum Kerngeschäft gehörten. Zudem waren die Kosten für Personalabbau und Finanzierung niedriger als im Vorjahr. Den Aktionären stellten die Kurpfälzer daher eine um elf Prozent höhere Dividende von 2,10 Euro je Aktie in Aussicht. Das sei die neunte Erhöhung in Folge und die höchste Dividende der Firmengeschichte.