Sika AG verhindert Übernahme durch Saint-Gobain

Im Zuge der Einigung erwarb nun Saint-Gobain die Anteile der Familie für 3,22 Milliarden Franken. Sieben Prozent der Aktien verkaufte Saint-Gobain für 2,08 Milliarden Franken an Sika selbst weiter. Damit verdienen die Franzosen an dem Deal über 700 Millionen Franken. Saint-Gobain habe sich verpflichtet, die restlichen 10,75 Prozent der Sika-Anteile mindestens zwei Jahre lang nicht zu veräußern. Danach habe Sika ein Vorkaufsrecht an den eigenen Titeln. Zudem sei geplant, dass die Aktienstruktur von Sika vereinfacht werde. Bisher hatten zwei Aktienklassen es der Familie ermöglicht, trotz einer Minderheit des Kapitals die Firma kontrollieren zu können. Mit der Einheitsaktie dürfte die Wahrscheinlichkeit einem Insider zufolge steigen, dass Sika dennoch zu einem Übernahmeziel wird.