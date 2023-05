Nachfrage-Flaute am Immobilienmarkt „Alle fürchten, niedrigere Preise zu verpassen“

Wie geht die Branche insgesamt mit der Krise um? Muss sie nicht doch Personal abbauen?

Trotz der schwierigen Marktveränderungen benötigen wir in der Branche und im eigenen Unternehmen gleichzeitig qualifizierte Fachkräfte. Im Aufschwung über 15 Jahre hat die Branche nur langsam wieder Personal aufgebaut auf nun gut 900.000 Beschäftigte. Diese Zahl wird trotz des Einbruchs im Wohnungsbau nicht erheblich sinken. Alle in der Branche stecken in einem Wettbewerb um die klugen Köpfe. Jeder will seine Leute halten.



Hilfe für die Bauunternehmen kommt ja von der EU – etwa durch die beabsichtigte Sanierungspflicht für Immobilienbesitzer.

Die Sanierungspflicht für private Immobilienbesitzer ist für uns Bauunternehmen toll. Aber das ist nie und nimmer zu schaffen. Schon die planerischen und personellen Kapazitäten sind nicht vorhanden. Faktisch führt das zu einer extremen Entwertung von Bestandimmobilien, die nicht den anspruchsvollen neuen Energiestandards entsprechen.