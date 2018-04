Öl- und Gasindustrie: Maschinenbauer Sulzer holt im ersten Quartal mehr Aufträge herein – trotz US-Sanktionen

ZürichDer Schweizer Maschinenbauer Sulzer hat zum Jahresauftakt zahlreiche neue Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang sei in den ersten drei Monaten 2018 um 18,8 Prozent auf 900 Millionen Franken gestiegen, teilte der in den Bereichen Öl- und Gasindustrie tätige Konzern aus Winterthur am Donnerstag mit. In allen Bereichen hätten mehr Aufträge hereingeholt werden können. Damit wurden die Schätzungen der Analysten übertroffen, die im Schnitt mit 838 Millionen Franken gerechnet hatten.