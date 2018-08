Ölkonzern: Saudis dementieren Absage des Aramco-Börsengangs

Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf vier Brancheninsider berichtet, die Platzierung eines Fünf-Prozent-Anteils an Aramco hätte nach den Vorstellungen von Kronprinz Mohammed bin Salman bis zu 100 Milliarden Dollar einbringen sollen. Mehrere ausländische Börsen – unter anderem London, New York und Hongkong – hatten um die Rolle als zweiter Börsenplatz neben Riad gebuhlt. Doch unter den potenziellen Anlegern seien zuletzt Zweifel aufgekommen, ob der Öl-Riese wirklich zwei Billionen Dollar wert sei. Ein hochrangiger Banker sagte zu Reuters: „Wir haben die Botschaft bekommen, dass der Börsengang auf absehbare Zeit abgesagt ist.“ Das gelte auch für die Emission in Riad. Die Investmentbanker und andere Berater, die das Listing vorbereiten sollten, seien von ihren Aufgaben entbunden worden. „Die Entscheidung ist schon vor einiger Zeit gefallen, aber das darf niemand sagen“, sagte ein saudi-arabischer Insider.