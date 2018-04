Ölkonzern: Thomas Zengerly wird neuer Chef bei Shell Deutschland

Zengerly will den Kurs seines Vorgängers fortsetzen und Innovationen alternativer Antriebstechnologie vorantreiben. Das hatte er schon im Rheinland angestoßen und passt gut zum Strategieschwenk, den Shell im vergangenen Jahr in Sachen Elektromobilität angekündigt hat. „Wir müssen die Energiesysteme so umbauen, dass weniger Emissionen ausgestoßen werden. Das gilt für die Stromerzeugung ebenso wie für den Industrie-, den Gebäude- und natürlich auch den Mobilitätssektor“, teilte Zengerly in einem Statement am Mittwoch mit.