Opiod-Krise: US-Richter stimmt Deal zu Klagen gegen Purdue Pharma vorläufig zu

Purdue Pharma hatte vor zwei Jahren unter der Last von rund 3000 Klagen Insolvenz beantragt. Die Kläger, darunter auch Ureinwohner, Krankenhäuser und Gewerkschaften, hatten dem Unternehmen vorgeworfen, den Umsatz des verschreibungspflichtige Schmerzmittel in die Höhe getrieben zu haben. Es soll in eine neue Firma reorganisiert werden; ein behördlich bestimmter Vorstand soll künftig Gewinne in staatliche Kampagnen zur Vorbeugung und Behandlung von Opioid-Abhängigkeiten leiten.