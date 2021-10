Zugleich ist China darauf bedacht, den Bogen nicht zu überspannen. „Der Grund ist simpel: Das Land braucht die westlichen Hersteller mehr als umgekehrt“, so ein Airbus-Mitarbeiter. Noch dominiert der chinesische Markt trotz seiner Größe das globale Geschäft mit neuen Flugzeugen nicht. So liefert Airbus derzeit einen geringeren Teil seiner Produkte in das Reich der Mitte als andere Branchen. In den USA und Europa wächst die Nachfrage nach Fliegern schließlich weiterhin – anders als etwa im Automobilsektor. Wenn es hart auf hart käme, würde Airbus auch ohne Lieferungen an die Zentralbehörde CAAC auskommen.