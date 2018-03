Pharma: Novartis steigt in den Markt für Cannabismedizin ein

Medizinisches Cannabis ist in Kanada bereits seit Jahren zugelassen. In Deutschland ist das Medizinalhanf seit März vergangenen Jahres legal; Tausende Patienten wurden inzwischen damit behandelt. Cannabis soll unter anderem gegen Schmerzen und bestimmte Formen von multipler Sklerose wirken. Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung in vielen Fällen noch nicht, es fehlt an aussagekräftigen klinischen Studien. Im Sommer dieses Jahres will Kanada den Konsum von Cannabis als erstes westliches Land komplett legalisieren.