Pharma- und Laborausrüster: Sartorius gibt ehrgeizige Ziele aus – Aktie auf Rekordhoch

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro, ein Plus von 9,3 Prozent in konstanten Wechselkursen gerechnet. Der operative Gewinn stieg um 8,5 Prozent auf 353,2 Millionen Euro. Am stärksten expandierte Sartorius in der Region Asien-Pazifik, wo das Unternehmen um 22,5 Prozent auf 344,6 Millionen Euro zulegte.