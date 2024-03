Pharma- und Technologiekonzern Merck will bis zu 230 Stellen abbauen

Auf den Gegenwind hat Merck bereits mit zwei Sparpaketen reagiert: So wurden 200 Stellen in der Pharmasparte gestrichen. Ferner fallen in Zentralfunktionen wie IT, Einkauf, Personal und Recht rund 550 Jobs bis Ende 2024 weg. Betriebsbedingte Kündigungen in Darmstadt sowie im nahen Gernsheim sind per Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Allein in Darmstadt beschäftigt Merck rund 12.500 der über 64.000 Beschäftigten weltweit. Umsatz- und Gewinnzahlen will für 2023 das Unternehmen am Donnerstag vorstellen.



