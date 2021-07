Pharmakonzern: Johnson & Johnson steigert Umsatz und Gewinn und hebt Prognose an

Ohne den Covid-19-Impfstoff wären es 91,3 bis 92,1 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher hatte J&J für dieses Jahr 90,6 bis 91,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie hob der Konzern an.