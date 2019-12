Pharmakonzern: Merck & Co übernimmt Krebsspezialisten Arqule für 2,7 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern Merck & Co übernimmt für 2,7 Milliarden Dollar den Krebsspezialisten Arqule und sichert sich damit den Zugriff auf ein vielversprechendes Medikament zur Blutkrebs-Behandlung. Merck & Co bietet 20 Dollar je Arqule-Aktie in bar und damit mehr als doppelt soviel wie den Schlusskurs vom Freitag, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss des Deals wird für das erste Quartal 2020 erwartet.