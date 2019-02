 Pharmakonzern: Novartis-Eigentümer winken Alcon-Börsengang durch

Planmäßig sollen die Aktionäre damit im April für fünf Novartis-Aktien jeweils eine Alcon-Aktie erhalten. Gelistet werden sollen die Titel des auf Augenchirurgie und Kontaktlinsen spezialisierten Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 7,1 Milliarden Dollar an den Börsen in Zürich und New York. Die Transaktion soll im zweiten Quartal über die Bühne gehen.