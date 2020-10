Pharmakonzern: Roche-Lieferprobleme bedrohen britisches Coronavirus-Testprogramm

Lieferprobleme des Schweizer Pharmakonzerns Roche könnten in Großbritannien das Coronavirus-Testprogramm beeinträchtigen. Der Arzneimittelhersteller aus Basel räumte am Mittwoch ein, dass es aufgrund von Problemen in seinem Verteilzentrum in Sussex, Südengland zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Produkten komme, darunter auch Coronavirus-Tests.