Probleme bei US-Kampfflugzeug Kauft Deutschland den nächsten Pannenflieger?

Nach vielen Verzögerungen soll das Programm nun wieder im Zeitplan sein. Am weitesten ist die F-35 offenbar bei der Technik, für die sie Deutschland vor allem anschaffen will: die Möglichkeit, unter eigener Verantwortung im Ernstfall amerikanische Atomwaffen abwerfen zu können. Dafür muss der Flieger eine Waffe tragen, deren Sprengkraft mehr als doppelt so hoch ist wie die der am Ende des Zweiten Weltkriegs über der japanischen Stadt Nagasaki eingesetzten Bombe. Diese Fähigkeit, die neben Deutschland auch Staaten wie Belgien wünschen, werde die F-35 bereits Anfang 2023 haben. Das ist ein Jahr früher als geplant und ein paar Jahre vor der möglichen ersten Auslieferung an die deutsche Luftwaffe, bei der der JSF in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts den Jagdbomber Tornado zum Teil ersetzen soll.