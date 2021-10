Quartalszahlen: Triebwerkshersteller MTU präzisiert Prognosen – Dollar belastet

Der Dollarkurs bremst MTU Aero Engines aus. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag der Umsatz des Münchner Triebwerksbauers mit 3,01 (Vorjahr: 2,96) Milliarden Euro zwei Prozent über dem Vorjahresniveau, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stagnierte bei 307 (311) Millionen Euro. Die Zahlen lag im Rahmen der Schätzungen von Analysten. „Die Kursentwicklung hat für Gegenwind gesorgt“, erklärte Finanzvorstand Peter Kameritsch am Freitag. „In Dollar betrachtet liegt das Umsatzplus bei acht Prozent.“ In der Flugzeugindustrie wird gewöhnlich in der US-Währung abgerechnet.