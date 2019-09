Roboterhersteller: Kuka korrigiert Gewinnprognose nach unten

Der schwäbische Roboterhersteller Kuka muss seine Umsatz- und Gewinnerwartungen korrigieren. Statt 3,3 Milliarden Euro Umsatz seien wegen der schwächelnden Konjunktur vor allem in der Auto- und Elektronik-Branche in Europa und in China in diesem Jahr nur noch 3,2 Milliarden Euro drin, teilte Kuka in Augsburg mit. Auch die angepeilte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von 3,5 Prozent sei nicht mehr zu erreichen.